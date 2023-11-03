«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»

При поддержке «Nar» впервые в Баку будет организован международный турнир «RIZIN» «Landmark 7». Долгожданный турнир по ММА пройдет 4 ноября на Национальной арене гимнастики. Помимо известных профессиональных спортсменов из 13 стран мира, в турнире также примут участие всемирно известные отечественные спортсмены.

«Nar» гордится тем, что является главным спонсором турнира и желает успехов всем нашим спортсменам. Отметим, что организаторами мероприятия являются Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Боевая федерация RIZIN, а официальным промоутером – компания Baku City Circuit.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.