В Турции пройдут Дни культуры города Шуша

БАКУ /Trend/ - В рамках 3-го заседания Собрания культуры Турция-Азербайджан между двумя странами был подготовлен договор о сотрудничестве в области культуры.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, соглашение подписано в Анкаре министром культуры Азербайджана Адилем Керимли и министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

"Этим договором, помимо сохранения культурного наследия, мы будем и впредь развивать культурные связи с братским Азербайджаном посредством различных мероприятий, таких как концерты, выставки, театральные постановки", - сказал Эрсой.

Адиль Керимли подчеркнул особую значимость связей между двумя странами и отметил, что деятельность по продвижению тюркской цивилизации в мире будет усилена. Он также упомянул, что в Анкаре пройдут Дни культуры города Шуша.

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