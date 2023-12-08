Операция по удалению желчного пузыря входит в пакет ОМС - госагентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Операция по удалению желчного пузыря, проводимая как лапароскопическим, так и открытым методом, входит в пакет ОМС.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана, с 2021 года по октябрь текущего года в рамках ОМС было выполнено 32 473 операции по удалению желчного пузыря.

Из них 17 290 выполнены лапароскопическим, 15 183 - открытым способом. Удаление желчного пузыря - одна из наиболее часто проводимых полостных операций.

Отметим, что в зависимости от характера заболевания,сопутствующей патологии и общего состояния здоровья подбирается оптимальный хирургический метод с индивидуальным подходом к каждому пациенту. Осложненные формы желчнокаменной болезни и некоторые заболевания желчного пузыря являются основным показанием к операции.

Перед операцией пациент проходит комплексное медицинское обследование. Это:

- ультразвуковое исследование печени, желчных протоков и поджелудочной железы;

- клинико-биохимический анализ крови, анализ на свертываемость крови;

- электрокардиография (ЭКГ);

- флюорография или рентген органов грудной клетки;

- скрининг на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C.

При наличии медицинских показаний также могут быть назначены другие исследования, такие как КТ и МРТ брюшной полости, холецистография, холангиография. Эти обследования входят в пакет услуг ОМС.

Лапароскопическая холецистэктомия длится в среднем около 40 минут. При отсутствии осложнений больного выписывают домой на следующий день. Примерно через 9 дней после операции швы снимаются в медицинском учреждении

Консультация врача перед операцией, лабораторные и инструментальные обследования, анестезия, реанимация, пребывание в стационаре, использование лекарств/медицинских расходных материалов во время операции, кровь и компоненты крови, питание во время пребывания в больнице, питание лица, сопровождающего ребенка до 12 лет, полностью покрываются страховкой.

Отметим, что для того, чтобы воспользоваться медицинскими услугами, покрываемыми обязательным медицинским страхованием, достаточно обратиться с удостоверением личности в любое государственное медицинское учреждение, находящееся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) или научно-исследовательские институты (9) министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!