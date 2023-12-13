Названо количество грузовых автомобилей, ожидающих въезда на границу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе в настоящее время ожидают выезда 1 390 автомобилей.

Об этом в среду Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенно-пропускных пунктах.

"В настоящее время, согласно информации о количестве транспортных средств, ожидающих на выходе из таможенно-пограничных пунктов, на таможенном посту "Астара" находится 123 грузовика, на таможенном посту "Билясувар" - 90, на таможенном посту "Мазымгара" - 32, на таможенном посту "Самур" - 95 и на таможенном посту "Ханоба" - 15", - говорится в сообщении.

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