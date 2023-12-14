Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо ряд болезней, с которыми чаще всего обращались граждане Азербайджана с полисом ОМС

Общество Материалы 14 декабря 2023 12:27 (UTC +04:00)
Названо ряд болезней, с которыми чаще всего обращались граждане Азербайджана с полисом ОМС

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Наибольшее количество обращений в Азербайджане по обязательному медицинскому страхованию зарегистрировано по поводу нарушений питания, заболеваний дыхательной системы.

Об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время пресс-конференции, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что больше всего операций по гинекологии, офтальмологии, сердечно-сосудистой системе было проведено в государственных медицинских учреждениях.

"В Азербайджане 47% населения воспользовались обязательным медицинским страхованием. Сегодня количество услуг на одного пациента увеличилось в 1,5 раза", - сказал он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости