Названо ряд болезней, с которыми чаще всего обращались граждане Азербайджана с полисом ОМС

БАКУ /Trend/ - Наибольшее количество обращений в Азербайджане по обязательному медицинскому страхованию зарегистрировано по поводу нарушений питания, заболеваний дыхательной системы.

Об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев во время пресс-конференции, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что больше всего операций по гинекологии, офтальмологии, сердечно-сосудистой системе было проведено в государственных медицинских учреждениях.

"В Азербайджане 47% населения воспользовались обязательным медицинским страхованием. Сегодня количество услуг на одного пациента увеличилось в 1,5 раза", - сказал он.

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