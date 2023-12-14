Названы основные достижения Госпогранслужбы Азербайджана в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Среди основных достижений Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики в 2023 году является нейтрализация вражеских снайперов, боевого поста и пункта дислокации в ответ на провокацию армянской стороны, которая привела к ранению пограничника, несущего службу на пункте пропуска "Лачин" на государственной границе Азербайджана, в результате обстрела с территории Республики Армения 15 июня.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было отмечено на совещании Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана по итогам служебно-боевой деятельности в 2023 году.

Было отмечено, что на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана проложено 150 км новых и капитально отремонтировано 354 км дорог.

Также было подчеркнуто, что на 7,1 км проложены специальные валы для безопасности движения.

"2 661 гектар территории очищен от мин и неразорвавшихся боеприпасов, обезврежено 1 598 противопехотных, 1 763 противотанковых мин и 518 неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в заявлении ГПС Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!