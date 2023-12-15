В связи с проведением футбольного матча в Ханкенди, бакинское метро откроется в 4 утра

БАКУ /Trend/ - 21 декабря станции "Бакинского метрополитена" откроются в 04:00.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило ЗАО "Бакинский метрополитен".

Было отмечено, что "Бакинский метрополитен" внесет изменения в режим работы 21 декабря, учитывая интерес зрителей, желающих отправиться в Ханкенди, чтобы с трибун посмотреть матч, который состоится в рамках Кубка Азербайджана по футболу сезона 2023/2024 между клубами "Карабах" (Агдам) и "МОИК" (Баку).

"Согласно обращению министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, все станции Бакинского метрополитена будут открыты для пассажиров с 04:00 утра 21 декабря.

Поезда будут курсировать по специальному графику, чтобы обеспечить доставку пассажиров до пунктов назначения. Деятельность Бакинского метрополитена на этот день, в том числе движение поездов, будет обеспечиваться на основе рабочих дней в соответствии с действующим осенне-зимним графиком", - говорится в сообщении Бакметрополитена.

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