Бахар Мурадова представила отчет в парламент Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане все еще существует проблема подвергания детей половому отбору до их рождения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, представляя "Отчет о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства в 2022 году".

Она отметила, что в динамике ранних браков также наблюдается относительный рост.

"Были предотвращены 269 ранних браков. В этом направлении был подготовлен анализ, связанный с устранением проблем. Результатом этого также является то, что мы должны оказать поддержку в отмене исключения, связанного с разрешением на вступление в брак до 18 лет", - отметила Б.Мурадова.

Отметим, что согласно отчету, в прошлом году количество детей, рожденных матерями в возрасте до 18 лет, составило 2 011 (на 361 больше, чем в 2021 году).

Самые высокие показатели зафиксированы в Газах-Товузском (280 детей), Центрально-Аранском (245 детей) и Карабахском (240 детей) экономических районах.

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