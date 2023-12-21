В Ханкенди начался матч 1/8 финала Кубка Азербайджана между "Карабахом" и "MOİK" (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ /Trend/ - Матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу "Карабах" - "MOİK" начался на городском стадионе Ханкенди.

Как сообщает в четверг Trend, за матчем с трибун стадиона, наряду со спортивным сообществом, наблюдают представители государства и общественности страны.

Отметим, что матч 1/8 финала Кубка состоит из одной игры.

Напомним, что в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября, остатки сепаратистского режима капитулировали. Тем самым сепаратизму на территории Азербайджана был положен конец.

Прямую трансляцию матча ведет телеканал CBC Sport.

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