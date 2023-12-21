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Футбольный клуб "Карабах" сегодня выходит на исторический матч в Ханкенди (ФОТО)

Общество Материалы 21 декабря 2023 10:34 (UTC +04:00)
Футбольный клуб "Карабах" сегодня выходит на исторический матч в Ханкенди (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня будет подведен итог 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает в четверг Trend, в последний игровой день пройдут два матча.

Первый матч дня состоится в Ханкенди. В историческом матче "Карабах" принимает представителя I Лиги - МОИК.

Встреча, которая войдет в историю как первый за 30 лет футбольный матч на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, начнется в 14:00.

Заключительная игра этапа 1/8 состоится в Баку между командами "Нефтчи" и "Гарадаг Локбатан". Матч на "Нефтчи Арене" начнется в 18:00.

Отметим, что ранее команды "Сабах", "Сумгайыт", "Араз-Нахчыван", "Габала", "Сабаил" и "Зира" вышли в 1/4 финала Кубка Азербайджана.

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Футбольный клуб "Карабах" сегодня выходит на исторический матч в Ханкенди (ФОТО)
Футбольный клуб "Карабах" сегодня выходит на исторический матч в Ханкенди (ФОТО)
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