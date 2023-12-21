БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается включить новую тему в содержание внеклассной деятельности.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим вносятся изменения в Закон Азербайджанской Республики "О предотвращении домашнего насилия", обсуждаемый сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по проблемам семьи, женщин и детей.

Согласно изменению, в содержание соответствующих предметных и внеклассных занятий, проводимых на ступенях общего, профессионального, средне-специального и высшего образования, предлагается включить темы, касающиеся взаимоуважения, взаимопомощи, ненасильственного разрешения споров, гендерного равенства и межличностных отношений, с учетом возрастных особенностей обучающихся.

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