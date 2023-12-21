БАКУ /Trend/ - В Азербайджане восстановление семейных отношений будет оставлено на усмотрение членов семьи.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим вносятся изменения в Закон Азербайджанской Республики "О предотвращении домашнего насилия", обсуждаемый сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по проблемам семьи, женщин и детей.

Поскольку круг лиц, на которых распространяется действие данного закона (статья 4), состоит не только из членов семьи, предполагается исключить слова "и на восстановление семейных отношений" из статей 7.0.4 и 8.0.8 законопроекта.

Несмотря на то, что в общем смысле целесообразным считается оказание государственными органами содействия нормализации отношений сторон, восстановление отношений в семье должно основываться на личном выборе и соображениях членов семьи.

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