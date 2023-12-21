Впечатления футбольных болельщиков, прибывших на стадион в Ханкенди (ВИДЕО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Болельщики футбола прибыли на стадион в Ханкенди, где пройдет исторический матч между ФК "Карабах" и "МОИК", сообщает в четверг Trend.

Сотрудник Trend, командированный в Ханкенди, ознакомился с впечатлениями болельщиков в преддверии начала матча.

Поклонники футбола выразили огромную радость от участия в таком историческом событии, добавив, что гордятся этим и испытывают ни с чем несравнимые чувства.

Представляем вниманию читателей видеокадры, на которых футбольные болельщики делятся своими эмоциями о предстоящем матче и пребывании в Ханкеди.

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