ФК "Карабах" выставил на продажу специальную форму, изготовленную для игры в Ханкенди (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Футбольный клуб "Карабах" выставил на продажу специальную форму, изготовленную для игры в Ханкенди.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространила пресс-служба футбольного клуба.

Сообщается, что в фаншопе клуба продается ограниченное количество сертифицированных форм, специально изготовленных для встречи с MOİK. 100 индивидуально упакованных и сертифицированных футбольных форм олицетворяют величие и гордость исторического матча, проведенного на стадионе освобожденного от оккупации города Ханкенди. На продаже выставлены формы белой, синей и черной расцветок.

Отметим, что 21 декабря в матче 1/8 Кубка Азербайджана по футболу ФК "Карабах" обыграл MOİK со счетом 1:0.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!