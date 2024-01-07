Президент ПФЛ Азербайджана будет снова прооперирован

БАКУ /Trend/ - Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Эльхан Самедов завтра будет прооперирован в Турции в третий раз.

Об этом в воскресенье сообщил Trend директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев.

"В целом состояние Э.Самедова нормальное. Просто ему нужна еще одна операция. Обследования вице-президента Аслана Шахгяльдиева продолжаются, он находится на этапе физиотерапии. Швы сняты, с большой осторожностью проходит процесс восстановления. Однако из-за долгого пребывания в постели его организм и тело пока слабы", - сказал С.Абделлаев.

Он также упомянул о состоянии здоровья других сотрудников ПФЛ, получивших травмы в результате аварии.

"Исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов, технический спортивный директор Эльгиз Аббасов, водитель Расим Гафарлы и я продолжаем амбулаторное лечение. Завтра нам с Эльгизом нужно поехать в больницу на заключительный осмотр", - добавил он.

Напомним, что 16 декабря 2023 года в МЧС Азербайджана поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района. На место ДТП были привлечены спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В ходе оценки операционных условий было установлено, что микроавтобус марки "Mercedes" врезался в препятствие на обочине, в результате чего три человека оказались зажаты в салоне автомобиля. После проведения спасательных мероприятий они были извлечены из транспортного средства с различными травмами и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Отметим, что среди пострадавших в ДТП в Агдаме были члены руководства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана: Эльхан Самедов – президент ПФЛ, Аслан Шахгяльдиев – вице-президент ПФЛ и еще четыре сотрудника данной организации.

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