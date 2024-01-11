Из Азербайджана в Украину отправлена ​​очередная партия гуманитарной помощи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 17 июля 2023 года очередная партия электрооборудования, предназначенного для оказания гуманитарной помощи Украине, отправлена сегодня из Сумгайытского технологического парка.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что в путь отправились 25 большегрузов с электрокабелем и проводами длиной более 677 тысяч метров, а также 22 комплектами трансформаторов.

Напомним, что первые партии этой гуманитарной помощи на общую сумму 7,6 млн долларов США были отправлены в Украину 30 октября, 21 ноября и 8 декабря 2023 года.

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