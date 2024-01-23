Обнародовано количество транспорта, ожидающего выезда на ТПП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту "Красный мост", расположенном на азербайджано-грузинской границе, ожидают выезда 220 автомобилей.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, на таможенном посту "Астара" ожидают выезда 118 грузовиков, "Билясувар" - 47, "Мазымгара" - 26, "Ханоба" - 3, на таможенном посту "Самур" - 38.

Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей, ожидающих выезда на таможенно-пропускных пунктах, говорится в сообщении.

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