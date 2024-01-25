Срок ареста Араика Арутюняна, Гукасяна, Саакяна и других продлен на 4 месяца

БАКУ /Trend/ - Рассмотрены ходатайства Следственного управления Генеральной прокуратуры и прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием в отношении арестованных правоохранительными органами Азербайджана бывших т.н. "президентов" сепаратистского режима в Карабахе Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего т.н. "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, а также т.н. "председателя парламента" Давида Ишханяна, генералов Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна по продлению срока избранной в их отношении меры пресечения.

По информации Trend, ходатайства были рассмотрены в Бинагадинском районном суде.

Суд удовлетворил ходатайства и продлил срок ареста каждому из них еще на 4 месяца.

Отметим, что по уголовному делу, расследование которого продолжается совместной следственной группой, состоящей из сотрудников Генпрокуратуры и Службы госбезопасности, к ответственности привлечены в общей сложности 15 членов сепаратистского режима. В разные годы Генеральной прокуратурой в отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела, они были объявлены в международный розыск. После проведенных в прошлом году антитеррористических мероприятий в Карабахе правоохранительные органы арестовали и доставили в Баку бывших т.н. "президентов" сепаратистского режима Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего т.н. "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, а также т.н. "председателя парламента" Давида Ишханяна, генералов Леву Мнацаканяна, Давида Манукяна и бывшего т.н. "государственного министра" Рубена Варданяна.

Сепаратисты, которые в настоящее время содержатся в следственном изоляторе СГБ, обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, убийствах, создании незаконных вооруженных формирований и прочих преступных деяниях.

Касательно Рубена Варданяна, в отношении которого в Службе госбезопасности продолжается следствие, Сабаильский районный суд несколько дней назад вынес решение о продлении срока ареста на 4 месяца.

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