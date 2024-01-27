Еще 4 азербайджанских дзюдоиста начинают борьбу на Гран-при в Португалии

БАКУ /Trend/ - Сегодня еще 4 дзюдоиста из Азербайджана начнут борьбу на Гран-при в португальском городе Одивелаш.

Как сообщает в субботуTrend, на татами выйдут Рашид Мамедалиев, Нурлан Османов (весовая категория 73 кг), а также Зелим Чкаев и Саид Моллаи (81 кг).

Рашид Мамедалиев встретится с Хончои Канг (Южная Корея), Нурлан Османов - с Редой Седдуки (Франция), Саид Моллаи - с победителем пары Адриан Гандья (Пуэрто-Рико) / Лачлан Морхед (Великобритания), Зелим Чкаев - с победителем пары Хорхе Перес (Чили) / Аурелиен Бонферрони (Швейцария).

Отметим, что сборная Азербайджана на Гран-при представлена 16 дзюдоистами. Минувшим днем бронзу завоевали Туран Байрамов (60 кг) и Кямран Сулейманов (66 кг), серебро - Яшар Наджафов (66 кг). Остальные шесть азербайджанских спортсменов наград не завоевали.

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