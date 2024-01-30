В Азербайджане после 44-дневной Отечественной войны 460 человек получили современные протезы

БАКУ /Trend/ - После 44-дневной Отечественной войны, в которой азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева одержала блестящую победу, в рамках программы социальной поддержки было оказано 56,3 тысячи реабилитационных услуг 11 тысячам членам семей шехидов и участникам войны, а также 460 человек были обеспечены 481 современным высокотехнологичным протезом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

Было отмечено, что проекты, реализуемые с целью повышения уровня предоставляемых услуг, были еще более усовершенствованы.

"В 2023 году реабилитационными центрами агентства 87,7 тысячи лицам с ограниченными возможностями здоровья были оказаны реабилитационные услуги, что на 74 процента больше, чем в предыдущем году.

Чтобы улучшить доступ к реабилитационным услугам, была расширена сфера мобильных услуг. За отчетный период реабилитационные услуги на дому в мобильной форме были оказаны 1 437 лицам, что в шесть раз больше, чем в предыдущем году. В 2023 году агентство также предоставило 10,5 тысячи инвалидам 91,4 тысячи средств реабилитации.

За последние пять лет в Азербайджане была создана современная система реабилитации, а также были предприняты важные шаги по расширению сети реабилитационных центров", - добавил А.Байрамов.

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