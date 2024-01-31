В 2023 году в Азербайджане заключено более 54 тыс. браков

БАКУ /Trend/ - В 2023 году было оформлено 5,2 миллиона нотариальных действий, 290 тысяч актов гражданского состояния.

Об этом было сказано на расширенном заседании коллегии министерства юстиции Азербайджана по итогам 2023 года, сообщает Trend.

Было отмечено, что количество заключенных браков превысило 54 тысячи.

"В результате проведенных нотариусами операций, в том числе по удержанным в связи с этим налогам, в государственный бюджет перечислено в общей сложности около 75 миллионов манатов. За год количество пользователей "мобильного нотариата" увеличилось в 2 раза и достигло 900 тысяч", - отмечалось на заседании.

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