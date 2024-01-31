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Стало известно число осужденных в Азербайджане, к которым применяются электронные средства контроля

Общество Материалы 31 января 2024 22:38 (UTC +04:00)
Стало известно число осужденных в Азербайджане, к которым применяются электронные средства контроля

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С учетом применения альтернативных лишению свободы наказаний в настоящее время электронные средства контроля применяются в отношении более 5 200 осужденных.

Об этом было сказано на расширенном заседании коллегии министерства юстиции Азербайджана по итогам 2023 года, сообщает Trend.

В результате проведенных эффективных мер в 2023 году было обеспечено исполнение около 570 тысяч документов. Юридическими и физическими лицам выплачено около 1 млрд манатов, в том числе по алиментам до 80 млн манатов.

Были отмечены принятые меры по модернизации соответствующей инфраструктуры, в том числе по улучшению условий содержания осужденных.

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