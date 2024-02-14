Начальник ГПС Азербайджана навестил раненого в результате армянской провокации военнослужащего

БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев навестил 14 февраля в Республиканской нейрохирургической больнице военнослужащего Халилзаде Парвиза Агакиши оглу, получившего ранение в результате провокации вооруженных сил Армении на территории Зангиланского района на условной азербайджано-армянской государственной границе, поинтересовался ходом его лечения и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Как сообщили Trend в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана, рядовой П.Халилзаде поблагодарил за внимание и заботу, а также выразил желание продолжить службу на пограничной боевой заставе по окончании лечения.

Отметим, что 12 февраля в 13:37 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района.

В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

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