Азербайджанское представительство МККК в 2023 году совершило 80 посещений заключенных

БАКУ /Trend/ - Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане в 2023 году провело 80 посещений (в 19 пунктах содержания) заключенных.

Об этом в понедельник Trend сообщили в МККК.

Было отмечено, что встречи были проведены для оценки условий содержания заключенных, обращения с ними и оказания помощи в поддержке связей с их семьями.

Также было подчеркнуто, что количество переданных письменных и видеосообщений, а также совершенных телефонных звонков между содержащимися в Азербайджане лицами армянского происхождения и членами их семей составило 1 600, а между содержащимися в Армении гражданами Азербайджана и членами их семей - 40.

"Более 6 000 задержанных получили различные товары, включая летнюю и зимнюю одежду, нижнее белье, обувь, гигиенические наборы, книги, спортивные принадлежности и многое другое", - говорится в сообщении МККК.

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