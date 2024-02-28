В Кяльбаджаре продолжается строительство здания школы по самым современным стандартам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В освобожденном от оккупации городе Кяльбаджар строится здание школы по самым современным стандартам.

Как сказали в среду Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий особое внимание уделяется созданию современной инфраструктуры в сфере образования.

Так, в ускоренном темпе продолжаются работы по строительству школы на 960 ученических мест в городе Кяльбаджар.

Здание школы, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в мае прошлого года, строится по самым современным стандартам. В здании школы будет 41 помещение для классов, будут созданы кабинеты физики, химии, биологии, информатики, 8 лабораторий различного назначения, актовый зал, столовая и другие необходимые помещения. Также во дворе школы будет построена спортивная площадка.

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