В Азербайджане число погибших в ДТП в феврале снизилось на 18 процентов - дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в прошлом месяце количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) снизилось на 22 процента, смертей в ДТП - на 18 процентов, а полученных в ДТП травм - на 24 процента.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Главном государственном управлении дорожной полиции.

Было отмечено, что в феврале текущего года произошло 98 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом и травмами (погибло 56 человек, число пострадавших составило 81 человек). По сравнению с тем же месяцем прошлого года количество аварий сократилось на 27 фактов (22 процента), число погибших - на 12 человек (18 процентов), а число пострадавших - на 81 человека (24 процента).

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий по всей республике, рост числа участников дорожного движения, строго соблюдающих необходимые правила, приводят к снижению числа ДТП.

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