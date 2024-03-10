Гимнастка из Австрии завоевала "золото" в вольных упражнениях на Кубке мира FIG в Баку

БАКУ /Trend/ - Представительница Австрии Шарлиз Мёрц с результатом 13.566 балла завоевала золотую медаль в вольных упражнениях на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

Серебряная медаль у Юйшань Оу, представляющей Китай, результат спортсменки составил 13.533 балла. Бронзовую медаль с результатом 13.266 балла завоевала Кайлия Немур из Алжира.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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