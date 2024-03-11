В Баку на линии должно быть более 2500 автобусов - Анар Рзаев

БАКУ /Trend/ - В настоящее время количество автобусов на линии в Баку составляет менее 2000, а чтобы удовлетворить спрос в часы пик - количество автобусов должно быть увеличено до 2500.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайдана Анар Рзаев на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

По его словам, количество автобусов на линии в Баку значительно ниже, чем в расписании.

"Вместо 2200 автобусов на линию выходило 1700 автобусов", - отметил А.Рзаев.

Он подчеркнул, что в результате работы с перевозчиками количество автобусов увеличено.

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