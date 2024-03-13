Тамблинг в Азербайджане успешно развивается – тренер сборной

БАКУ /Trend/ - Гимнастическая дисциплина - прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) успешно развивается в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам тренер сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Рахиб Алиев.

"Сегодня в Национальной арене гимнастики в Баку проходят соревнования 20-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на акробатической дорожке. Спортсмены готовы к соревнованиям, наша задача, чтобы они полностью представили свои программы, выполнили все элементы. После этих соревнований члены сборной примут участие в международном турнире в Казахстане. Можно сказать, что для наших гимнастов турнир в Казахстане будет носить подготовительный характер перед чемпионатом Европы", - сказал тренер.

Говоря о развитии тамблинга в Азербайджане, Рахиб Алиев напомнил, что на последнем чемпионате мира Михаил Малкин завоевал золотую медаль в программе прыжков на акробатической дорожке. Также Малкин и члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Эльнур Мамедов выиграли "золото" в командном зачете.

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