Интенсивно готовлюсь к ЧЕ в Португалии – юный азербайджанский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Сейчас готовимся к чемпионату Европы, который состоится в апреле в Португалии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам азербайджанский гимнаст Алексей Караташов, который занял первое место в возрастной категории "юниоры" на 20-м чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по прыжкам на акробатической дорожке.

"Интенсивно готовимся к чемпионату Европы, возлагаю на эти соревнования большие ожидания. Думаю, соперничество будет интересным, основные конкуренты на чемпионате – это гимнасты из Великобритании и Украины", - сказал спортсмен.

Напомним, что на состоявшемся 8-10 марта в городе Краков (Польша) международном турнире "Vavel" по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке (тамблинг) Алексей Караташов завоевал "золото" в своей возрастной категории.

"Немного трудно после одних соревнований сразу настроиться на другие, но рад, что сегодня на чемпионате Азербайджана и первенстве Баку у меня все получилось. После небольшого отдыха снова приступаем к тренировкам", - добавил он.

Отметим, что 13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошли соревнования 20-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

Соревнования прошли среди гимнастов в возрастных категориях "дети" (2014-2016 годов рождения), "пре-юниоры" (2012-2013 годов рождения), "юниоры" (2008-2011 годов рождения) и "взрослые" (2007 года рождения и старше).

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