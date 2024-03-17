Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - 18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Trend сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов.

Однако ночью в некоторых местах возможен дождь и грозы. Вечером умеренный юго-восточный ветер сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем - 8-13° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в горных районах Азербайджана прогнозируются осадки, гроза и град.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.