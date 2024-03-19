Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ЗАО "Азерсилах"

БАКУ /Trend/ - 18 марта состоялось первое заседание Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества "Оборонно-промышленный холдинг "Азерсилах".

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство оборонной промышленности Азербайджана.

Согласно информации, в заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета Агиль Гурбанов, члены Совета Хидаят Азимов и Анар Мамедов.

На заседании были обсуждены вопросы по состоянию выполнения задач, вытекающих из Указа Президента Азербайджанской Республики от 7 сентября 2023 года, планы по направлениям деятельности "Оборонно-промышленного холдинга" Азерсилах" на 2024 год и приняты соответствующие решения.

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