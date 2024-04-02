В минздраве Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в столицу Азербайджана в министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с заместителем председателя Комитета по здравоохранению Алексеем Терешиным.

Как сообщили во вторник Trend в минздраве, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере здравоохранения и медицинской науки.

"Теймур Мусаев напомнил, что летом 2021 года в Баку состоялась встреча с российской делегацией во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. В ходе встречи стороны подписали обновленное соглашение о сотрудничестве между странами в области здравоохранения и медицинской науки.

Выразив российской стороне признательность за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19, министр подчеркнул, что ценные рекомендации российских специалистов внесли свой вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в Азербайджане.

В своем выступлении Теймур Мусаев особо отметил, что в медицинских вузы Санкт-Петербурга известны богатыми научно-исследовательскими традициями, в которых в разные годы работала целая плеяда выдающихся ученых. Было подчеркнуто, что в Клинических научно-практических центрах Санкт-Петербурга осуществляются специализированные виды медицинской помощи.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений.

"Есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов", - сказал он.

Поблагодарив за теплый прием и высокое гостеприимство, Алексей Терешин подчеркнул, что подобные встречи очень важны с точки зрения обмена опытом и знаниями. Глава делегации также предоставил подробную информацию о деятельности медицинских центров и учреждений Санкт-Петербурга.

Отметив, что достигнуты серьезные достижения в кардиохирургии, малоинвазивной, торакальной хирургии, онкологии, урологии и в других сферах медицины, Алексей Терешин выразил заинтересованность в поднятии на более высокий уровень сотрудничество с министерством здравоохранения Азербайджана, а также с подведомственными ему научно-исследовательскими институтами и центрами.

Глава делегации также упомянул, что в рамках визита планируется посещение Азербайджанского медицинского университета (АМУ) министерства здравоохранения и научных клиник АМУ, и подписание меморандума о сотрудничества между Азербайджанским медицинским университетом и Санкт-Петербургским педиатрическим университетом.

В завершение стороны обсудили вопросы сотрудничества по приоритетным направлениям", - говорится в сообщении ведомства.

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