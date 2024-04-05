Кямран Алиев встретился с замгенерального прокурора России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Российской Федерации Петром Городовым прибыла с рабочим визитом в Азербайджан для участия в пятисторонней встрече представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, на двусторонней встрече генеральный прокурор Кямран Алиев подчеркнул, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией носят стратегический характер, и благодаря совместным усилиям и политической воле глав государств двусторонние отношения стран успешно развиваются во всех направлениях.

Генеральный прокурор отметил высокий уровень сотрудничества между прокуратурой и правоохранительными органами двух стран, как и в других сферах, отметив, что в последние годы наблюдается эффективное сотрудничество в сферах правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и научно-образовательной деятельности.

Кямран Алиев также проинформировал, что под руководством победоносного Верховного главнокомандующего была полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана, и сегодня при внимании и заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Карабахе ведутся быстрыми темпами восстановительные и строительные работы.

Генеральный прокурор также особо подчеркнул, что проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, являющейся одним из самых престижных международных мероприятий, в очередной раз свидетельствует о большом доверии и уважении стран мира к Азербайджану, растущем авторитете и сильных позициях нашей страны в мировом масштабе.

Выразив благодарность за теплый прием, Петр Городов отметил образцовый характер длительных тесных связей между двумя странами, а также между прокуратурами двух дружественных и партнерских государств. Подчеркнув важность пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств, он выразил уверенность в том, что данный формат будет способствовать продолжению плодотворного взаимодействия.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов.

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