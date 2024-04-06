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В Азербайджане будет требоваться использование местного сырья в производстве сигарет

Общество Материалы 6 апреля 2024 11:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет требоваться использование местного сырья в производстве сигарет

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В условия разрешений, которые будут применяться в отношении производства сигарет, вносится условие о разрешении на производство продукции с использованием местного сырья.

Как сообщает в субботу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", которая была обсуждена на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике.

В законопроекте отмечается, что это также будет способствовать интенсивному развитию сельского хозяйства в стране.

Предлагается постепенно увеличивать минимальную потребность в местном сырье для производства сигаретной продукции. С этой целью, учитывая постепенное повышение качества местного табачного сырья, начиная с этого года будет увеличен объем использования местного сырья на каждую тысячу табачных изделий.

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