Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - 8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, в первой половине дня местами возможен дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 12-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм рт.ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорьях возможен снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-8° тепла.