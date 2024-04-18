Определены европейские клубы, которые примут участие в чемпионате мира по футболу

БАКУ /Trend/ - Определен последний представитель Европы, который примет участие в межклубном чемпионате мира.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, последняя путевка досталась ФК "Зальцбург".

Австрийский клуб стал 12-й европейской командой, которая сыграет на межклубном чемпионате мира. Это определилось после вчерашнего проигрыша "Арсенала" в матче с "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Представлять Европу на чемпионате мира будут также "Манчестер Сити", "Челси", "Реал", "Бавария", "ПСЖ", "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия Дортмунд", "Ювентус" и "Атлетико".

Отметим, что турнир, в котором примут участие 32 команды, пройдет летом 2025 года в США.

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