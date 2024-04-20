В Баку пройдут Дни культуры Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - С 23 по 26 апреля 2024 года в Баку пройдут Дни культуры Кыргызской Республики.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило министерство культуры Азербайджана.

Было отмечено, что это важное событие с точки зрения популяризации в Азербайджане богатого культурного наследия дружественного и братского кыргызского народа. Азербайджано-кыргызские отношения с каждым годом углубляются как в рамках международных организаций, так и в контексте двусторонних отношений.

"Благодаря политической воле и совместным усилиям глав двух государств, между Азербайджаном и Кыркызстаном динамично развиваются как политические и экономические, так и культурные связи. Осуществляются взаимные поездки деятелей искусства, творческих коллективов, а также совместные культурные проекты. В рамках насыщенной программы Дней культуры запланированы гала-концерт мастеров искусств Кыргызстана, дни кыргызского кино, выставка произведений мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства страны, показ коллекции одежды и образцов национальной кухни", - говорится в сообщении минкульта.

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