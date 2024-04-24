БАКУ /Trend/ - Объявлен рейтинг самых быстрых футболистов мира.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, футболист «Интер Майами» Лионель Месси не вошел в этот список из 40 человек.

Португальская звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду идет последним с результатом 35,2 км/ч.

«Топ-10» самых быстрых игроков

1. Килиан Мбаппе, ПСЖ – 38 км/ч

2. Кайл Уокер, «Манчестер Сити» – 37,8 км/ч

3. Махмуд Трезеге, "Трабзонспор" - 37,5 км/ч

4. Ван-Биссака, «Манчестер Юнайтед» – 37,4 км/ч

5. Микки Ван Де Вен, «Тоттенхэм» – 37,38 км/ч

6. Чидозе Эгбоне, «Лутон Таун» - 36,93 км/ч

7. Педро Нету, «Вулверхэмптон» – 36,86 км/ч

8. Доминик Собослай, «Ливерпуль» – 36,76 км/ч

9. Дара О'Ши, Бернли - 36,73 км/ч

10. Антонио Рюдигер, «Реал» – 36,7 км/ч.