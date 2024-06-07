БАКУ /Trend/ - Назначен начальник Службы пробации министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующим приказом министра юстиции Фарида Ахмедова Вугар Агаев назначен начальником Службы пробации.

Отметим, что Вугар Агаев родился в 1980 году. В 2001 году jy окончил бакалавриат Бакинского государственного университета по специальности "правоведение", а в 2004 году - магистратуру.

В 2002-2006 годах он работал старшим судебным исполнителем (по пробации) в отделе судебных надзирателей и судебных исполнителей Низаминского района города Баку. В 2006-2013 годах Вугар Агаев работал на различных должностях в Управлении по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции, а в 2013-2021 годах - в должности главного консультанта в Главном управлении организационно-надзорной деятельности министерства.

Вугар Агаев является членом Европейского форума по восстановительному правосудию (European Forum for Restorative Justice-Efrj) - одного из авторитетных институтов в области восстановительного правосудия.

До назначения начальником Службы пробации он занимал должность заместителя начальника Инспекции министерства юстиции по надзору за исполнением наказаний.

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