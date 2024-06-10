В Азербайджане начался прием апелляционных заявлений в связи с повторной сертификацией учителей

БАКУ /Trend/ - Начался прием апелляционных заявлений по этапу тестового экзамена, организованного 8 июня в рамках процесса повторной сертификации для учителей.

Как сообщили Trend в Центре человеческих ресурсов Института образования Азербайджана, учителя могут обратиться со своими запросами по вопросам, представленным на экзамене, перейдя в раздел "Сертификация" на платформе portal.edu.az.

Заявки будут приниматься до 11:00 13 июня.

После анализа заявок будут объявлены окончательные результаты.

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