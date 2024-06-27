20% учителей начальных классов показали высокие результаты на экзаменах - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - 6238 (20 процентов) учителей начальных классов, принявших участие в процессе аттестации педагогов, набрали 51 балл и выше.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на мероприятии "Сертификация 2024: профессиональный учитель - качественное образование" в Университете АДА.

Министр отметил, что к должностным окладам этих учителей применяется 35-процентная надбавка.

"Всего в процессе приняли участие 31 852 учителя начальных классов. 86 процентов из них, то есть, 21 141 человек, показали удовлетворительный результат, набрав требуемые минимальные 30 баллов. К заработной плате этих учителей применяется надбавка в размере 10 процентов. В общей сложности, 4030 человек не смогли набрать проходной балл с двух попыток, что составляет 13 процентов учителей начальных классов. 443 учителя еще не принимали участия в процессе", - добавил он.

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