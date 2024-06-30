Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 9:00 30 июня, преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана шли ливневые дожди с грозами.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, количество выпавших осадков в Загатале составило 22 мм, в Гедабеке - 13 мм, в Нахчыване, Дашкесане, Лерике, Гёйгёле, Шахбузе, Гахе, Шамкире, Гяндже, Ярдымлы, Шеки, Балакене - 4 мм.

В соответствие с оранжевым предупреждением синоптиков от 29 июня, скорость восточного ветра в Нафталане составила 24 м/с, в Джульфе - 22 м/с, а скорость ветра в Гёйтепе составила 18 м/с в соответствие с желтым предупреждением.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 31 градус, в Нахчыванской АР - 33 градуса, в районах Центрального Арана - 32 градуса, в горных районах - 20 градусов тепла.

До вечера 1 июля преимущественно в горных и предгорных районах возможны кратковременные ливневые дожди с грозами и град.