Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 ноября.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня местами прогнозируются переменные дожди. В некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем – 10-13° тепла. Атмосферное давление упадет с 766 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет в пределах 75-85 процентов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны дожди, в горных районах – снег. В некоторых восточных районах пройдут кратковременные ливни. Местами будет наблюдаться туман. Ветер – восточный. Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем – 12-16° тепла, в горах – ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.