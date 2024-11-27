XalqKart можно приобрести со скидкой

БАКУ/Trend/ - Xalq Bank запускает акцию, в рамках которой клиенты смогут приобрести XalqKart со скидкой. Это хорошая возможность для тех, кто хочет наслаждаться выгодными покупками и получать дополнительные бонусы с помощью XalqKart. До 31 января XalqKart Petrol можно приобрести, оплатив 10 AZN за обслуживание или 50 AZN первоначального взноса, а XalqKart Cashback — сделав оплату обслуживания 10 AZN или первоначальный взнос 100 AZN. Скидка распространяется только на карты в манатах.

Напоминаем, что совершая ежедневные покупки с XalqKart Petrol, клиенты получают 3% бонусы за безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом, которые далее обмениваются на топливо в крупнейшей сети заправок Azpetrol. Карта XalqKart Cashback предоставляет своим владельцам возможность получать 2% кешбек за безналичные платежи. Обе карты обладают выгодными условиями:

- начисление 8% годовых на остаток счета;

- бесплатная услуга Card to Card (ежемесячно до 5000 манат) на карты местных банков;

- бесплатное обналичивание средств (ежемесячно до 1000 манат);

- онлайн заказ карты и ее бесплатная доставка.

Макcимальная ежемесячная сумма кэшбэк/бонусов 300 манат. XalqKart можно заказать онлайн, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/, либо в филиалах Халг Банка. Доставка по Баку бесплатная. Выделенное для кампании количество карт ограничено.

Халг Банк, отмечающий в этом году 20-летие своей деятельности, в настоящее время является одним из динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Наряду с различными альтернативными каналами продаж, банк предлагает клиентам современные и доступные банковские услуги посредством сети обслуживания, состоящей из 30 филиалов по всей стране.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.