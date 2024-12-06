Омбудсмен заинтересован в сотрудничестве с госучреждениями в сфере защиты прав и свобод человека

БАКУ /Trend/ - Закон "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы" является одним из ключевых документов, на который ориентируется деятельность Омбудсмена, и в рамках которого проводится мониторинг применения его норм на практике.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева за круглым столом в Институте права и прав человека при обсуждении проекта Научно-практического комментария к закону "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы", сообщает Trend.

Она отметила, что в этом законе большое место уделено деятельности Омбудсмена по Национальному превентивному механизму, а также его полномочиям.

"В документе было бы уместным раскрыть состав Национальной превентивной группы, суть их деятельности и омбудсмена, широко представить их деятельность как института, осуществляющего надзор за местами содержания под стражей, а также системный подход по статьям.

Хочу подчеркнуть, что призывы и рекомендации Президента Ильхама Алиева в целях более эффективной защиты прав и свобод человека определяют основные приоритетные направления нашей дальнейшей деятельности в этой области.

В связи с этим, как институт омбудсмена, мы заинтересованы в сотрудничестве с государственными структурами, институтами гражданского общества, научными, образовательными, исследовательскими учреждениями в области защиты прав и свобод человека", - добавила С.Алиева.

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