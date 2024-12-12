Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку выявлено более 200 аварийных зданий - Анар Гулиев

Общество Материалы 12 декабря 2024 13:58 (UTC +04:00)
В Баку выявлено более 200 аварийных зданий - Анар Гулиев

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На основании обращений населения был проведен осмотр зданий.

Об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, сообщает Trend.

Он сказал, что согласно заключению МЧС, выявлено более 200 адресов, проанализировано более 7 тысяч квартир.

"В связи с этим планируется привлечение частных предпринимателей, строительных компаний в качестве инвесторов, а также устранение аварийности за счет государственных средств", - сказал он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости