В Баку выявлено более 200 аварийных зданий - Анар Гулиев

БАКУ /Trend/ - На основании обращений населения был проведен осмотр зданий.

Об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, сообщает Trend.

Он сказал, что согласно заключению МЧС, выявлено более 200 адресов, проанализировано более 7 тысяч квартир.

"В связи с этим планируется привлечение частных предпринимателей, строительных компаний в качестве инвесторов, а также устранение аварийности за счет государственных средств", - сказал он.

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