Служба расчета себестоимости была создана для обеспечения финансовой устойчивости здравоохранения - Заур Алиев

БАКУ /Trend/ - Служба расчета себестоимости была создана для обеспечения финансовой устойчивости здравоохранения в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по Обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана Заур Алиев во время пресс-конференции по итогам 2024 года.

Он отметил, что в нынешнее время обеспечение устойчивости в финансировании здравоохранения стало очень важным фактором.

"Агентство, в настоящее время пытается точно определить затраты на медицинские услуги, проанализировать факторы, порождающие затраты. В течение первого года были проведены анализы по 10 учреждениям и уже разработана первоначальная методология", - подчеркнул З.Алиев.

Председатель добавил, что в настоящее время ведется работа по подготовке предложений по оптимизации и в будущем планируется автоматизировать этот процесс и охватить еще больше медицинских учреждений.

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