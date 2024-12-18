В Баку проходит "Саммит управляющих в сфере здравоохранения 2024"

БАКУ /Trend/ - В Баку при организации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) проходит "Саммит управляющих в сфере здравоохранения 2024".

Как сообщает в среду Trend, мероприятие, организованное с концептуальным месседжем "Время инноваций", состоит из двух панелей.

Основная цель мероприятия - служить платформой для эффективной организации системы здравоохранения и услуг в Азербайджане, управления персоналом, внедрения и эффективного использования информационных технологий в здравоохранении, оказания качественной медицинской помощи, дальнейшего развития и укрепления деловых связей и коммуникаций между государственными и частными медицинскими учреждениями.

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