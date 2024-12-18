Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

После введения ОМС в Азербайджане уменьшились наличные оплаты - Госагентство

Общество Материалы 18 декабря 2024 10:52 (UTC +04:00)
После введения ОМС в Азербайджане уменьшились наличные оплаты - Госагентство

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - После введения Обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане наблюдается снижение наличных оплат.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил глава Департамента стратегического развития и экономического анализа Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Рамиль Мухтарзаде, выступая на панели в рамках "Саммита управляющих в сфере здравоохранения 2024".

Он отметил, что предпринимаются шаги по дальнейшему сокращению наличных платежей.

"Большая часть наличных платежей приходится на деньги, потраченные на лекарства. С учетом этого уже со следующего года предусмотрено обеспечение амбулаторными лекарственными средствами в рамках ОМС. В настоящее время разрабатываются правила применения этого решения",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости